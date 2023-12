Santa Cruz, Bolivia

En un incidente ocurrido en Santa Cruz de la Sierra, una mujer de 23 años fue brutalmente golpeada por un taxista después de una disputa por el pago de Bs 5. La víctima relató los horrores de la agresión en una entrevista exclusiva con el programa “El Mañanero” de la Red Uno.

Según el testimonio de la joven, solicitó el servicio de taxi a través de una aplicación para un trayecto que normalmente pagaba Bs 15 desde la zona del Canal Cotoca hasta el 6to. Anillo del Cambódromo. Sin embargo, al percatarse de que olvidó algo, pidió al taxista que regresara al punto de recogida. Fue en ese momento cuando la situación se tornó violenta.

“Le dije que le pagaría Bs 10, pero no aceptó. Bajó del auto aparentemente para tomarme una foto, y fue entonces cuando me lanzó un puñete que me partió el labio y requirió dos puntos de sutura”, relató la víctima. Después del ataque, la joven fue dejada en el suelo y abandonada por el supuesto agresor.