Vocal Vargas: "Si un partido no va a primarias con dos candidatos queda fuera de las elecciones"

Bolivia

El anteproyecto de ley de modificaciones a la Ley de Organizaciones Políticas establece que las primarias sean cerradas a militantes y que el frente que no tenga al menos dos candidaturas no participe de este proceso y consecuentemente de las elecciones generales, en este caso de 2025, informó el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, uno de los proponentes de la iniciativa legal.

Vargas y su colega Nancy Gutiérrez pusieron a consideración de la sala plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) la propuesta de ley que, si es aprobada, será remitida a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para su tratamiento y aprobación.

“Si un partido no tiene dos binomios no puede ir a elección primaria y, por lo tanto, no podrá presentar una candidatura para la elección general 2025, es una condición en esta propuesta que ha sido elevada, en primera instancia, al Tribunal Supremo Electoral y en caso de ser aprobada la pueda remitir a la Asamblea Legislativa”, explicó.