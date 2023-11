Vuelven las filas por Diésel; Gobierno admite dependencia en importación

Bolivia

Sectores productivos advierten que la escasez de combustible, especialmente de diésel, afectará a la siembra que está programada para los próximos días. La preocupación se agravó porque este lunes, 27 de noviembre, se volvieron a registrar nuevamente largas filas de vehículos en busca de carburantes en surtidores del país.

Así, el presidente del comité cívico de Montero, Hugo Serrate, expresó su inquietud y advirtió que esta situación podría desencadenar una amenaza para la seguridad alimentaria, ya que la falta de combustible podría afectar la producción de alimentos.

"Se viene la siembra dentro de unos días y es por ello que estamos preocupados porque el combustible no es normal ", afirmó Serrate. Destacó que la región del norte integrado, de la cual Montero es parte, aporta casi el 70% de los alimentos para Santa Cruz y Bolivia en su conjunto.

Además, Serrate hizo un llamado urgente para garantizar el suministro de combustible, para asegurar que "todas las familias bolivianas tengan acceso a alimentos sin enfrentar problemas en el futuro".

Precisamente hoy, el presidente Luis Arce admitió que el país depende de la importación de diésel y gasolina; y aseguró que se paga un precio 'descomunal' por la subvención de los hidrocarburos.

“Dependemos de la importación de petróleo, de diésel, de gasolina, que es una parte importante para el desarrollo de todas las demás actividades. Sin diésel no hay agricultura, sin diésel no hay transporte. Por lo tanto, estos elementos son importantes y el precio que estamos pagando ahora es descomunal, producto de la guerra entre Rusia y Ucrania. El que no entienda que hay efectos negativos y positivos en la guerra, y que América Latina y nuestro país está sufriendo un efecto negativo por los precios del petróleo, simplemente ignora cómo se maneja la economía de un país”, afirmó Arce.