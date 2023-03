Doria Medina se confiesa con La Gri: "Soy empresario por accidente"

Santa Cruz, Bolivia

La noche de este domingo, el invitado especial en La Noche de la Gri fue el empresario Samuel Doria Medina, quien se abrió completamente en el programa.

Doria Medina no se guardó nada y compartió con Grisel consejos para ser un emprendedor exitoso.

Al inicio de la velada, que estuvo amenizada musicalmente por la cantante Belén Bowles, contó que su carrera, Economía, fue elegida por su gusto por los números. Contó que su primer negocio lo emprendió a los 12 años y consistía en vender peces que recolectaba en Santa Cruz.

"He sido empresario por accidente. Estudié Economía y Finanzas, mi idea era trabajar en el sector público, en el desarrollo del país. A los 28 años, se presentó una oportunidad en una industria, que en ese entonces era mediana, y pensé que serían 1 año o 2, fue un error, porque me quedé 25 años. Cuando concluí eso, que me fue bien económicamente, me empecé a dedicar a mi vocación, que es el sector público", reveló.