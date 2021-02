Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

El candidato a la Alcaldía cruceña por la alianza Comunidad Ciudadana- Autonomías por Bolivia, José Gary Áñez, informó la noche del lunes en el programa Que No Me Pierda (QNMP) que presentará una demanda penal contra el candidato por UCS, Jhonny Fernández, por vulnerar un derecho personal al difundir información confidencial.

Durante el programa, Gary explicó que existe al menos dos gestiones donde no se pagaron los impuestos por la posesión de una camioneta, un tema que es abarcado netamente por su empresa. Enfatizó en que su persona no cuenta con ningún proceso en su contra.

"Han sacado cosas que no vienen al caso (...) yo no tengo ningún proceso con el municipio, ninguno. Lo de mi camioneta no lo veo, sino lo ve la empresa que paga todo eso, había dos gestionadas no pagadas por impuestos nacionales, pero yo no tengo ningún proceso. Violaron un derecho que es el exponer este tema cuando en realidad no deberían exponerlo porque privado, entonces han cometido delito. Una deuda no es delito, exponerlo para buscar un afán de desgaste", aseveró el aspirante al sillón municipal.

Consideró que los ataques que recibe por parte de sus contrincantes y en redes sociales se debe porque se ubica en el primer lugar en la preferencia electoral, y porque existe un sistema que está acostumbrado a estar en el poder.

Cargando...

"Imagínate los intereses que se van a quebrar porque la gente va tras otra candidatura. Hay un desespero de todos para tratar de meterse, de meter un concejal para forzar un acuerdo", opinó Gary.

Al respecto, Jhonny Fernández, respondió que todo candidato debe ser transparente y que no deben ocultar nada. Indicó que aguardará sobre la demanda que presentarán en su contra.

Aseguró que su persona presenta cada año sus movimientos ante la Contraloría General del Estado y que la lista de su patrimonio es pública.

Cargando...

"He pagado todos mis impuestos de un proceso que viene de la época de mi padre, yo no evadí ningún proceso, yo no he sido socio de ninguna empresa, lo metieron políticamente a mi padre y luego nos dijeron que los hijos paguen, eso fue lo que pasó. tener un proceso", afirmó Fernández.