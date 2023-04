Inician investigaciones por la grave caída de dos cadetes en el ‘salto de la muerte’

Cargando...

La Paz

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, pidió este martes que, se investigue por oficio, la caída de dos cadetes, el hecho se suscitó en un acto preparado en medio de la celebración del aniversario del Colegio Militar.

“Mi persona a instruido que se realicen las investigaciones de oficio”, manifestó Del Castillo.

Por su parte, el abogado Omar Durán, exmilitar en una entrevista efectuada en el programa Que No Me Pierda, afirmó que en este caso la Fiscalía debe actuar por oficio, debido a que según su percepción no se trata de un accidente, sino de una irresponsabilidad.

El abogado, habría estado presente en el lugar, en el momento que se produjo la caída de ambos cadetes, quienes se encontraban efectuando un entrenamiento militar, por motivo de una demostración militar.

El informe médico señala que los cadetes tienen traumatismo fácil, con daño medular en cirugía, fractura raquimedular, trauma torácico, ambos fueron trasladados a la Clínica del Sur.

El caso estará en investigación, para determinar del cómo se provocó o si existió grado de responsabilidad de alguna persona.

Un video fue publicado este martes, donde se observa la caída de los dos cadetes, quienes terminaron gravemente afectados tras participar del acto de demostración, en el marco del aniversario del Colegio Militar.