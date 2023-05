Intensiva búsqueda de Lineth Chama: Agentes de la Felcc y DACI se movilizan en el Cordón Ecológico

Agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y la Dirección de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI), en colaboración con el fiscal de materia, han desplegado una intensa búsqueda en el Cordón Ecológico de Santa Cruz de la Sierra en busca de Lineth Diana Chama Andrade, una adolescente de 16 años que se encuentra desaparecida desde el pasado martes 9 de mayo.

La movilización policial fue resultado de información preliminar obtenida durante los operativos, donde una de las dos personas arrestadas, conocida con el seudónimo “Goti Cuti”, proporcionó datos sobre la posible ubicación de la adolescente en esta área. Como medida preventiva, la Policía solicitó equipo de excavación para determinar si la menor pudo haber sido víctima de algún acto delictivo.

En medio de la angustia y la incertidumbre, los padres de Lineth también llegaron al Cordón Ecológico para seguir de cerca los avances en la búsqueda. “La última ubicación de (mi hija) indica que estuvo aquí. La Policía ha mantenido el caso en reserva y solo nos informan que van a realizar una batida, pero no nos han dicho el lugar exacto. Ahora, a través de la prensa, me entero de esto y me llaman para que venga. Algunas personas nos han llamado afirmando que han visto a Lineth en ciertos lugares, pero lamentablemente no era ella”, expresó con lágrimas Grover Chama, padre de la adolescente.