Gobierno sugiere uso del ‘yuan’ porque China es la primera economía mundial

La Paz

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, en una entrevista realizada este jueves en el programa Que No Me Pierda, señaló que el tema de que el yuan pueda ocupar un mayor espacio en la economía nacional no es nuevo, ya que desde hace mucho tiempo atrás se viene haciendo un análisis al respecto, incluso existe un acta de entendimiento sobre la Cooperación en el Marco de la Franja Económica de la Ruta de la Seda.

“Nosotros como Ministerio de Economía, tuvimos muchas disertaciones la hicimos el pasado año, con el académico Matías Vernengo que, decía que debemos estudiar el hecho de que el yuan pueda ser la moneda que pueda ocupar el mayor espacio del comercio internacional en los próximos 5, 10, 15 años, pero la realidad ha superado esa estimación que tenía”, manifestó Montenegro.

Según afirmó el ministro de Economía, muchos países de la región como Brasil, Argentina, próximamente Colombia, van a estar afianzados en ponerle más fuerza al comercio bilateral con China en yuanes.

“El yuan ha ido ocupando mucho espacio a lo largo de esta década en el comercio. Ya el Banco Central de Inglaterra y la economía de Inglaterra hace transacciones en yuanes. Últimamente hace unos meses, Francia, Inglaterra y muchos países ya se están adhiriendo a utilizar yuanes, porque China viene a ser la economía del mundo”, aseveró Montenegro.

Montenegro señaló, que China es catalogada como la economía Mundial, porque tiene una producción que ocupa casi más del 50% de esa economía, dijo que su inflación es estable y el crecimiento se ve reflejado también en su dinámica.

“Nadie imaginaba que el yuan, podía hacerle una competencia al dólar, ahora se ve que varios bloques económicos ya están pensando en tener la posibilidad de hacer transacciones con yuanes, y ¿por qué Bolivia no puede hacerlo?”, cuestionó Montenegro.

Un Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República Popular China y el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia fue firmado el año 2018, sobre la Cooperación en el Marco de la Franja Económica de la Ruta de la Seda y la Iniciativa Marítima de la Ruta de la Seda del Siglo XXI, a la cual hizo alusión el ministro de Economía, Marcelo Montenegro en la entrevista exclusiva en Que No Me Pierda.

“El año 2018, Bolivia firmó un acuerdo con China justamente y es el acuerdo de la Ruta de la Seda, en el acta de entendimiento y memorándum habla de las actividades financieras que puede tener Bolivia con China, y una de ellas es poder operar el comercio internacional en yuanes”, puntualizó.

En tal sentido la autoridad, aclaró que no se sugiere el uso de yuanes de manera improvisada, más al contario se tiene un marco legal a través de una ley, firmada el año 2018.