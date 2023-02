[VIDEO] Observe el momento exacto en que un joven y su abuelo, fueron embestidos por un vehículo policial

Cargando...

La Paz

El hecho se suscitó en la avenida Litoral de la ciudad de El Alto, un joven de 20 años y su abuelo de 77, fueron embestidos por un vehículo, el motorizado luego de atropellarlos se dio a la fuga, los heridos fueron auxiliados por transeúntes del lugar, quienes los trasladaron hasta la Clínica Litoral.

“Ambas personas fueron auxiliadas a emergencias, se tomó las placas de rayos X, descartando algunos diagnósticos, ahora se encuentran internados bajo observación, ambos se encuentran policontusos”, manifestó la doctora Aylin Ninavia, médico del nosocomio.

El joven y su abuelo presentan severas lesiones en el cuerpo, según se conoce, el motorizado que los atropelló sería un vehículo policial.

Respecto al caso la Policía Boliviana, emitió un comunicado señalando que: “Circula en redes sociales un video en relación a un hecho de tránsito de atropello a dos transeúntes, protagonizado por un vehículo policial en la ciudad de El Alto, y para la aclaración a la opinión pública, pedimos los respectivos informes donde se expresa lo siguiente: en fecha 13 de febrero se suscitó un hecho de tránsito, atropello de peatón con heridos, una camioneta perteneciente al Comando de la Policía, contra dos personas, quienes son auxiliados por ambulancia policial a la Clínica Litoral, se hace notar que el vehículo protagonista se retira del lugar omitiendo el auxilio y asistencia a las víctimas, el conductor del vehículo se presentó en oficinas de tránsito”.

Según la nota aclaratoria de la policía, el funcionario policial a cargo del vehículo no presentaba grado alcohólico, y habría señalado en su declaración que se distrajo al momento de conducir el vehículo, por lo que según su versión no observó el atropello hecho que generó que evada el auxilio a las víctimas.

En tanto, la madre del joven atropellado y yerna del hombre de 77 años, Marina Compata en una entrevista realizada en el programa Que No me Pierda, señaló que se siente muy mal al solo ver las imágenes, donde se observa claramente que el policía huye y no auxilia a las víctimas, después de atropellarlos.

“Pido justicia, ver estas imágenes me duelen”, manifestó Compata.

En tanto, el abogado de la familia de las víctimas, Jesús Vera, dijo que las imágenes muestran claramente cuando el policía observa que atropelló a las dos personas y pese a ello se dio a la fuga.

Por lo que piden a las autoridades tomar el caso, y esperan que no se logre encubrir al policía, piden dar celeridad a las investigaciones. Así mismo, se negó que una ambulancia policial llegó al lugar para auxiliar a las víctimas.

