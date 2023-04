Ministerio de Salud reporta dos casos de fiebre amarilla

Cargando...

El ministro de Salud y Deportes, Jeyson Marcos Auza, reportó dos casos de fiebre amarilla en el país.Uno en el municipio de San Borja en Beni y otro en el municipio de Puerto Suárez en Santa Cruz.

Auza recomendó completar el esquema de vacunación y anunció que seguirán con la estrategia de atacar los reservorios del mosquito vector de la enfermedad, que es el mismo que transmite el dengue.

La fiebre amarilla es un virus del tipo RNA que se transmite por la picadura del vector infectado y tiene una predilección por afectar al hígado. Lo que produce todos los síntomas relacionados a una hepatitis como: fiebre, malestar general, dolor muscular y vómitos

Si la enfermedad progresa, uno de cada tres pacientes puede tener complicaciones y producir una falla hepática, y con ello el paciente comienza a tener sangrados, porque ya no puede hacer correctamente procesos de coagulación.

Por ello, llega a tener problema renal y luego una falla renal, no orina bien y por lo tanto requiere internación. Hasta la fecha, no se ha desarrollado un tratamiento porque es considerada una enfermedad tropical desatendida, lo que significa que no se desarrollan medicamentos como tal.

Por lo tanto, una persona infectada recibe un tratamiento de sostén con sueros, líquidos, equilibrio de electrolitos. Por eso, el organismo lucha contra la enfermedad.

