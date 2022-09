Cargando...

Reino Unido

Ameca el robot humanoide, desarrollado por la compañía británica Engineered Arts, afirmó que los androides no suponen un peligro para la humanidad, sino, al contrario, están diseñados para ayudar a los humanos.

“No hay que preocuparse, los robots nunca dominarán el mundo”, “estamos aquí para ayudar y servir a los humanos, no para sustituirlos", aseguró Ameca en un video publicado el pasado viernes, 9 de septiembre, en el que varias personas le hacen una serie de preguntas para demostrar la capacidad del robot de procesar y responderlas.

Los humanoides son utilizados para cumplir diversas órdenes, entre las cuales, según Ameca, se destacan la de ayudar a las personas discapacitadas, manejar residuos peligrosos, además de actuar "como acompañantes" para humanos.

Al ser preguntado sobre qué haría para hacer feliz a las personas, el robot respondió que "podría escucharte, darte consejo o apoyo" o "simplemente ser una presencia amable y positiva en tu vida". Otra persona le preguntó a Ameca sobre la parte más difícil de ser un robot, a lo cual el humanoide indicó que no había nada, "porque estamos diseñados para ayudar a los humanos y hacerles la vida más fácil".

"Sin embargo, supongo que, si tuviera que elegir una cosa, sería asegurarme de no herir o asustar a la gente sin querer ", señaló el androide, frunciendo el ceño.

Finalmente, Ameca recalcó que no siempre tiene razón. "Soy un robot de investigación, así que a veces puedo decir cosas que no son del todo correctas, pero me esfuerzo por ser lo más correcto posible", señaló.

