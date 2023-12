Así reaccionó Messi cuando lo acusaron de tener un romance con una reportera

Cargando...

Después de ser acusado de tener un romance con la reportera argentina Sofía Martínez, Messi tuvo una reacción sorprendente.

Hace unos meses, la reportera Sofía Martínez entrevistó a Messi tras la entrega de premios del Balón de Oro 2023. Messi y su familia disfrutan de unas vacaciones familiares, a pesar de la información de que el jugador está teniendo un romance con la bella reportera Sofía Martínez.

La agencia de noticias Direto Do Miolo compartió un video que muestra la expresión facial de Messi cambiando y mirando con cariño a Sofía Martínez. Anteriormente, su esposa Antonella Roccuzzo se mostró descontenta cuando Sofía entrevistó a Messi en el Mundial 2022.

Posteriormente, Sofía Martínez desmintió esta información. Ella compartió: "La información anterior no es cierta. No sé de dónde vino. Una vez hablé con Antonella Roccuzzo y la admiré por la forma en que manejó la información loca que la rodeaba".

Mientras tanto, Messi optó por guardar silencio. En cambio, este jugador lo demuestra a través de la acción. El jugador que ganó 8 Balones de Oro se llevó de vacaciones a su esposa y a sus 3 hijos.

Anteriormente, se rumoreaba que Messi había engañado a su esposa y había salido con la reportera Sofía Martínez. Ante los periodistas, Messi y su familia vestían con sencillez. La superestrella argentina incluso levantó la mano hacia el lente de la cámara. Disfrutaron juntos de emocionantes momentos en Disney World en Orlando (EE.UU.).

Messi ha cuidado con devoción a su esposa e hijos. Fue como un movimiento para declarar al mundo entero cuánto amaba a su pequeña familia.

Daniella Semaan, esposa de Fábregas (amigo íntimo de Messi), también confirmó que no existe el hecho de que Messi engañe a su esposa Antonella Roccuzzo. Ella compartió: "No sé por qué existe esta información. No todo es cierto".