Bebé recién nacido es abandonado en un cajón

Un bebé recién nacido fue encontrado abandonado en una caja de cartón en la calle, después de que los residentes lo escucharan gritar. La criatura se encontraba envuelto en una bolsa de plástico dentro de una caja de cartón en la acera de una calle del municipio brasileño, Campos dos Goytacazes.

Un residente local le dijo a la policía que escuchó a un niño llorar al amanecer, sospechando que era el hijo de su vecino. Sin embargo, cuando salió de casa para ir a la iglesia, se sorprendió al encontrar la caja que contenía al bebé abandonado.

En ese momento pasaba otro vecino, Jorge Alves. Fue llamado por la mujer y grabó un video de la escena con su teléfono celular. En el clip, se le puede escuchar decir: "Me acabo de ir de casa, voy camino al trabajo. La mujer me llamó aquí. No puedo ni empezar a creer lo cobardes que son algunas personas en este mundo".

"Gente, si no quieren un hijo, denlo en adopción. "Pero no hagan esto; esto es una cobardía" ."Gracias a Dios que la mujer vio esto. Vamos a tomar medidas ahora".

La policía ha intentado identificar quién abandonó al bebé, pero hasta ahora no han tenido éxito, ya que la cámara de seguridad de la zona tenía los cables cortados.

El bebé fue trasladado a un hospital local, donde se encuentra bien de salud. Actualmente no hay información sobre su fecha de alta.

Se espera una decisión judicial sobre el nuevo hogar del bebé. Actualmente, la policía está investigando el caso.