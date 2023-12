"¡Bizarro!": Presentadora de la BBC fue captada haciendo un gesto obsceno en vivo

Reino Unido

La presentadora de la BBC, Maryam Moshiri, se volvió viral en cuestión de horas, luego de que fuera sorprendida señalando con el dedo medio a una de las cámaras en vivo, cuando abría el boletín de noticias de última hora.

La presentadora de 46 años, al darse cuenta rápidamente de que está en vivo y retira la mano antes de comenzar a leer los titulares sobre Boris Johnson: “En vivo desde Londres, esto es BBC News”, dice, adoptando rápidamente una conducta más seria.

La mañana de este jueves se disculpó en las redes sociales diciendo que “no se dio cuenta” de que el momento sería captado por la cámara y que “lamenta si ofendía o molestaba a alguien”.

“Hola a todos, ayer, justo antes del final de la hora, estaba bromeando un poco con el equipo en la galería. Estaba fingiendo hacer una cuenta regresiva mientras el director me contaba desde 10-0… incluyendo los dedos para mostrar el número. Así que de 10 dedos levantados a uno. Cuando llegamos a 1, giré el dedo como una broma y no me di cuenta de que esto sería captado por la cámara (…) ¡Fue una broma privada con el equipo y lamento mucho que saliera al aire! No era mi intención que esto sucediera y lo siento si ofendí o molesté a alguien”, señala.