Cantante de Maroyu se viraliza en video que lo muestra cantando en una oficina policial

Bolivia

En las últimas horas se hizo viral un video en redes sociales, en el que se observa al vocalista de Maroyu, Jhonny "Pato" Claros, cantando en lo que parece ser una oficina policial.

Así, a capella y sin traje especial, el músico interpreta el éxito "Lindas Chiquillas" con coreografía incluida en lo que aparentemente es una oficina policial, de fondo se escucha la canción reproducida por una radio o celular.

En el video, que tan solo dura 18 segundos, se aprecia a Pato cantando un fragmento de la aclamada canción en una oficina que tiene en la parte trasera un banner con el logo de la Policía Boliviana junto a una percha con uniformes de la institución.

En un video publicado en su perfil personal, el músico aclaró la situación.

"Ese día tuve un pequeño percance y llamé a los amigos de la policía, que se tomaron la molestia de venir y recogerme y me colaboraron muy amablemente. Una vez estando en oficinas de la policía, se dieron cuenta que soy cantante y les dediqué un pequeño tema que está sonando mucho en redes sociales. Yo no hice nada malo, no fui arrestado", afirmó.