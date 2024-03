Mundo

Un hecho bastante triste y que conmovió en redes sociales fue la historia de una mujer de la tercera edad, quien se encontraba en la puerta de su casa y se sube a un taxi contratado para trasladarla, sin conocer el destino que tenía.

El hijo de la mujer había pagado los servicios de un taxi mediante una aplicación móvil, señalando la dirección para dejar a la mujer y realizó el pago anticipado por el servicio.

El video publicado en redes sociales, inicia en el momento en que la ancianita ingresa al vehículo, la conductora la saluda cordialmente y entonces la mujer de la tercera edad, empieza a cuestionar sobre el lugar a donde la estarían enviando.

“Yo quiero saber para donde es que me lleva”, dice la ancianita - “como así, no sabe a dónde la envían”, respondió la conductora, mientras que la señora le indicaba que no sabía a donde la estaban enviando.