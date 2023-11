Cargando...

Taiwán

Una mujer de 64 años, originaria de Taiwán, cuando comenzó a experimentar molestias en su oído izquierdo que se prolongaron durante varios días, acompañadas por irritantes ruidos que le impedían conciliar el sueño.

Lo que parecía un problema auditivo rutinario, tomó un giro inesperado y macabro cuando los especialistas realizaron un examen a la mujer y descubrieron la presencia de una araña viviendo en su oído.

Para sorpresa de todos, el insecto ya había comenzado a construir su telaraña dentro del conducto auditivo de la paciente. En n momento la adulta mayor había dicho que “escuchaba crujidos”.

La mujer compartió con los médicos su experiencia, que había comenzado con una extraña sensación en su oído izquierdo, que incluía movimientos inusuales, seguidos de chasquidos y crujidos persistentes.

Incapaz de soportar más noches sin dormir, finalmente decidió buscar ayuda y acudió a una clínica otorrinolaringológica. En el consultorio médico, los especialistas hicieron el descubrimiento, una pequeña araña se movía dentro del canal auditivo de la paciente.

"Escuchaba crujidos": Abuelita va al doctor y encuentran arañas en su oído.Imagen de Josch13 en Pixabay

La araña había incluso mudado su exoesqueleto, que se encontraba cerca de ella, para resolver la situación, los médicos utilizaron un tubo especial para succionar a la araña y su exoesqueleto, como se describe en un caso publicado en la prestigiosa revista New England Journal of Medicine.

El Dr. Wang, uno de los médicos involucrados en el caso, comentó que la rareza de la situación lo motivó a escribir el informe: "He visto antes hormigas, polillas, cucarachas y mosquitos dentro de los oídos de las personas, pero nunca un insecto que mudara dentro de un conducto auditivo".

"Escuchaba crujidos": Abuelita va al doctor y encuentran arañas en su oído.Imagen de Ronny Overhate en Pixabay

Aunque encontrar insectos en el interior del oído de una persona no es una ocurrencia común, no es del todo desconocido para los otorrinolaringólogos, que a lo largo de sus carreras han encontrado "decenas, si no más, de insectos o algún tipo de artrópodo" en los canales auditivos.

La imagen capturada en el informe de Wang es inusual y perturbadora. Según investigaciones previas, los insectos vivos representan al menos el 14 por ciento de los objetos extraños encontrados en los canales auditivos de las personas. Otros objetos que se encuentran con frecuencia en esta situación son bolas de algodón, cuentas y forros de pendientes.