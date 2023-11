La "Mujer Maravilla" proyectará un video mostrando las atrocidades de Hamás

Mundo

La actriz Gal Gadot, conocida mundialmente por interpretar a la Mujer Maravilla del universo DC, preparó un video de 47 minutos de duración que contiene imágenes explícitas sobre el ataque terrorista de Hamás perpetrado el pasado 7 de octubre en suelo israelí.

Las imágenes las proporcionaron las Fuerzas de Defensa Israelíes con el objetivo de informar sobre el conflicto en Medio Oriente con proyecciones ante un público selecto de Los Ángeles y otro de Nueva York, donde acudirán celebridades y figuras influyentes de los Estados Unidos.

El director del video es Guy Nattiv, quien destacó que "como cineasta, juré que estas imágenes del 7 de octubre no se olvidarían, y que el mundo las vería. Porque ahora empieza el negacionismo: es falso, no es falso (…) No podemos pasar en silencio".