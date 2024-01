19/01/2024 - 13:00

Estaba jugando: Un perro llamado "Caramelo" destruyó los ahorros de sus dueños

Con una mirada traviesa el pequeño can puso una cara de 'yo no fui' y no es que sea fan de Pedro Fernández, simplemente quería ocultar su travesura.

Redacción Ligia Portillo