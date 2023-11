Fan de Taylor Swift dio a luz durante su concierto, no sabía que estaba embarazada

Cargando...

Taylor Swift volvió a Brasil para ofrecer seis conciertos, luego de 11 meses, tres de ellos en Río de Janeiro y los otros tres en Sao Paulo. Sin embargo, en la ciudad carioca pasó por momentos complicados.

La fanática Ana Clara Benavides murió a causa de una ola de calor sin precedentes y se vio obligada a postergar su segundo show para prevenir.

Otro evento que marcó su visita fue que una joven de 24 años, María Eduarda Mendes de Araújo Lopes, oriunda de Cabo Frío, contó que esperó más de una década para ver a Taylor Swift en vivo. El pasado domingo 19 de noviembre llegó el día esperado y, desde tempranas horas, aguardó en la cola para ingresar al estadio Olímpico Nilton Santos, de esta manera, encontrar un buen lugar.

Pero a las horas la brasileña empezó a sentir fuertes dolores en la mañana, y los atribuyó a cólicos. Los dolores no se disiparon en las largas filas, pero su amor por Taylor Swift fue más fuerte y decidió aguantar, informó el medio g1.

Cuando estaba a punto de iniciarse el concierto de Taylor Swift, María Eduarda no soportó más y se fue al baño. “Era un dolor que iba y venía, pero no se me pasó por la cabeza que fuera una contracción del embarazo”, dijo.

“Tan pronto como llegué a las sillas el dolor empeoró mucho y le pedí a mi amigo que cuidara mi lugar para poder ir al baño y luego a la ambulancia. Tan pronto como llegué al baño sentí que rompí fuente. La contracción fue absurda”, explicó.

La mujer recibió atención médica y, según recuerda, llegó a escuchar parte del show. Apenas llegó una ambulancia, fue trasladada al Hospital Salgado Filho, donde fue sometida a una ecografía y donde se enteró de que había un 100% de posibilidades de que estaba embarazada a las 40 semanas.

Posteriormente, la ‘swiftie’, fue trasladada al Hospital Maternidade Carmela Dutra, donde finalmente nació la pequeña. "Fue una sorpresa total. Nada me habría hecho pensar que esto ocurriría, y menos durante el concierto", contó María Eduarda, que eligió el nombre María Flor para su pequeña.