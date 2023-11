¿Indirecta? Gerard Piqué presume su activa vida íntima con Clara Chía

España

¡No leas esto, Shaki! Gerard Piqué terminó su romance con Shakira hace año y medio, tras once años y dos hijos juntos, en medio de especulaciones de infidelidad con Clara Chía Marti, su actual pareja. Ahora, el exfutbolista no se guarda nada y habría enviado tremendo dardo a la cantante.

Pese a que dijo que no le gustaba hablar de su expareja, el exjugador del F.C. Barcelona reapareció para hacer un inesperado comentario sobre su actual intimidad. ¿Qué fue lo que dijo?

Gerard Piqué nuevamente se sentó junto al periodista Joaquín Sánchez, pero no fue solo, sino con su amigo y socio de la Kings League, Ibai Llanos. Es durante esta conversación donde sorprendió con sus palabras sobre su vida sexual con Clara Chía, en una clara indirecta a Shakira.

El también empresario respondió sin tapujos después de ser puesto en aprietos por el entrevistador, quien le preguntó sin pelos en la lengua: "¿Cuántas veces tienen sexo a la semana?".

Gerard Piqué no se sintió incómodo en lo absoluto, lejos de quedarse callado o evadir la interrogante, este esbozó una sonrisa en el rostro. "Yo estoy en más ahora", comentó el español, a lo que se sumó su amigo Ibai Llanos, diciendo: "Estás rejuvenecido", publica elpopular.pe.

Gerard Piqué confirmaría boda con Clara Chía

En la misma entrevista, Piqué habría confirmado que tiene planes de boda y planea casarse con con Clara Chía. Incluso dio detalles sobre la romántica pedida de mano que le habría hecho presuntamente.

Asimismo, Gerard Piqué aclaró por qué no habla de Shakira. "Viví el proceso de estar siempre en el foco, de jugar en un club muy grande, siempre pendientes de lo que hacía o decía, te vas acostumbrando", dijo inicialmente.

"Llegué al punto de total indiferencia a lo que decía la gente. Opté una postura, no sé si sana o no, pero si una persona que no me conocía decía cosas positivas o negativas sobre mí y me daba igual", agregó.