La linda chiquilla de Maroyu quiere participar del Bailando de Tinelli

Bolivia

La “linda chiquilla” Elena Watara Burgos de 24 años, provocó sensación, no sólo en Argentina durante el programa del reconocido Marcelo Tinelli, sino también en Bolivia, donde destacaron su participación saludando a nuestro país.

“Llegué a Argentina de vacaciones gracias a mi novio, y su sobrino allá es muy conocido y forma parte del programa, entonces nos llegó la invitación para ir a apoyarlo, y se me dio la oportunidad, dijo que fue con su familia y su cuñada que era yo, y me presentó como una bailarina internacional ”, cuenta Elena a Red Uno.

Durante su entrevista saludó al grupo del cual forma parte y además resaltó que ella es boliviana, posteriormente la invitaron a bailar y le colocaron una pareja.

“Yo estaba muy nerviosa, nunca me imaginé llegar aquí, la pareja que me puso me trataba de decir como podíamos bailar, pero todo al final fue improvisado, (…) todavía me duele el estómago de los nervios, me siento muy orgullosa, fui la primera bailarina que pisó la pista del bailando”, contó muy emocionada la joven.