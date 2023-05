"No podía respirar": Niño quedó atrapado en un remolino de polvo en un partido de béisbol

Estados Unidos

En medio de un partido de béisbol infantil, un remolino de polvo, conocido popularmente como “diablo de arena”, atrapó a un pequeño jugador de siete años. El hecho sorprendió al público y quedó captado en video.

La insólita situación ocurrió el pasado domingo en Jacksonville, Florida (Estados Unidos), en pleno juego que se disputaba entre los Fort Caroline Athletic Assoc y Ponte Vedra Sharks.

En cosa de segundos, un gigantesco remolino de polvo envolvió al pequeño receptor Bauer Zoya, mientras se preparaba para su próxima jugada. Rápidamente, el joven árbitro Aidan Wiles se percató de lo sucedido y rescató al jugador.

“Estaba asustada y tenía miedo, quería que alguien me sacara”, dijo Zoya en conversación con el portal News4JAX. “No podía respirar tanto. Contuve la respiración y sentí que no podía tocar el suelo, así que me levanté un poco”, comentó el menor.