"¡Qué amor, ni que...!" Recibió una serenata por San Valentín y se enojó

México

El día de San Valentín Doña Lety recibió una serenata, pero no esperaban que se enojara por las letras de las canciones que consideró 'feas'. La mujer se volvió viral años atrás por supuestamente no poder caminar.

“Qué amor ni qué la chin… estoy que me lleva la chin… Para mí no hay nada de eso, desde que él ya no está (...) El hombre que yo quiero pienso que no ha nacido. Ahora, lo quiero mucho mejor (...) al que yo tenía y ahorita no hay nadie realmente así” , expresó.

La mujer remarcó que el pasado 14 de febrero fue una fecha insignificante para ella, pues dice que nunca se volvería a enamorar, después de supuestamente haber perdido a su esposo. Totalmente honesta se portó, mientras bebía una cerveza en un Tiktok @jaimetoraltv.

El creador de contenido el compró una cerveza a Doña Lety, la cual le subió el ánimo, le llevaron una serenata y le compusieron una canción con referencias de los videos que han salido sobre ella y una enfermedad que supuestamente le impedía caminar.

“Que nos quiso engañar, hasta se hizo popular. Tik Tok, Facebook e Instagram, siempre pudo caminar”, decía la canción.

Doña Lety se enojó por la letra de la canción y mostró desacuerdo ante la serenata que le llevaron, pero afortunadamente, no reaccionó con gritos o groserías como normalmente lo suele hacer.

“Esos versos que compusieron a mí no me gustan. Que se los metan por donde le quepan. Son puras tonterías, puros versos feos que no me gustan para nada. No me gusta nada de eso (...) Es una cochinada, una porquería. Que se vaya con ellos a otro lado”, exclamó Doña Lety.