“Podría matar a mi ex”, canta Shakira el Día de San Valentín

Cargando...

Shakira no ha dejado de ser tendencia y al parecer le volvió a enviar una indirecta en redes sociales a su ex pareja, Gerard Piqué. Y es que la estrella colombiana no dejó pasar por desapercibido el Día de San Valentín y compartió un misterioso video limpiando su casa mientras escuchaba de fondo una conmovedora canción de desamor.

Desde entonces, la intérprete de ‘Monotonía’ ha estado bajo en ojo publicó y cada cosa que publica se hace viral. En esta ocasión, en su cuenta oficial de TikTok compartió un corto clip en el que se le ve trapeando el piso de la cocina. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los internautas es la canción de fondo, ya que esta habla de que quiere matar a su ex. Se trata del tema ‘Kill Bill’ de SZA y aunque su letra está en inglés, traduce lo siguiente: “Podría matar a mi ex, no es la mejor idea. Su nueva novia es la próxima, ¿Cómo llegué aquí? Podría matar a mi ex, aunque todavía lo amo. Prefiero estar en la cárcel que sola”, dice el fragmento de la canción.

La publicación de Shakira abrió un debate entre los usuarios de Instagram, mientras algunos consideraron que se trataba de una dolorosa dedicatoria para Piqué por terminar su relación de aproximadamente 12 años, otros señalaron que tendría un trasfondo de venganza, pues en una parte menciona que quiere matarlos de sentido figurado.

Cargando...