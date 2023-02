Piqué acepta frente al mundo entero que Clara Chía lleva las riendas: “Soy una marioneta”

Cargando...

Desde que Shakira y Gerard Piqué confirmaron su separación, la vida sentimental de ambos famosos se ha convertido en un verdadero circo mediático en el que los dos han salido bastante afectados, pues en medio de todo este escándalo se han dicho muchas cosas y se han esparcido diferentes rumores, pero hay uno al que el ex futbolista decidió responder de manera directa, pero muy a su estilo.

Y es que el empresario, quien por cierto nombró abiertamente a Clara Chía Martí como su novia durante una transmisión en vivo como parte de la Kings League, que comparte con el influencer Ibai Llanos, aseguró que es ella quien elige la ropa con la que se viste y sin pelos en la lengua soltó una frase que dejó a muchos en shock.

Luego de que bromearan sobre su look, que incluyó un pantalón y camisa de botones en color claro, el ex defensa del Barcelona se paró a modelar, ante lo cual su también amigo le preguntó sobre su gusto por la moda y si se actualizaba leyendo revistas, por lo que Gerard no se aguantó las ganas y confesó algo más.

Lo que llamó la atención fue la respuesta de la ex pareja de Shakira tras los comentarios sobre las prendas que utiliza, por lo que afirmó que no era él quien estaba interesado en las últimas tendencias, sino alguien más y obviamente hablaba de su joven novia.

“No, la verdad que voy con mi novia a la tienda y me lo compra ella”, les respondió. “Soy una marioneta”, sentenció desatando risas. “Como nosotros de ti”, le dijo Llanos inmediatamente. El catalán también defendió su estilo. “Aquí cada uno es libre de vestirse cómo quiera”, frases que demuestran, por la broma de Piqué, que quién lleva las riendas en esta relación, al menos, en temas de moda y vestimenta.