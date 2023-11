Regresa la 'Máquina del Mal': Alistan nuevo remake de la película "Golpe Bajo"

Cargando...

La popular cinta "Golpe bajo: el juego final" (The Longest Yard en inglés), que tuvo su primera versión en 1974 protagonizada por Burt Reynolds y, después, en el 2005 recibió un remake de parte de Adam Sandler, tendrá una nueva reinterpretación.

Según Deadline, los estudios Paramount nuevamente está trabajando en una nueva versión de esta historia y tiene fichado a Rodney Barnes para escribir, él es conocido por ser uno de los productores ejecutivos de Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty. También participan Gunpowder & Sky, cuyo director ejecutivo, Van Toffler, fue productor de la versión de 2005 cuando trabajaba en el entonces propietario de MTV, Viacom. En el equipo de esta nueva versión está quien fuera el jefe de MTV Films, David Gale, también parte de la película que protagonizó Adam Sandler.

Todavía no se sabe si Adam Sandler regresará para esta nueva cinta, que aún no tiene fecha de estreno.

La historia de "Golpe Bajo" narra las aventuras de Paul Crewe, quien es un exjugador de americano fraudulento que llegó a la cárcel. Ahí, deberá armar un equipo con los reclusos para poder vencer a los guardias, pero bajo la amenaza del alcaide de quedarse el resto de su vida en prisión. El legendario equipo que hará frente a la adversidad toma el nombre de Máquina del Mal.

Burt Reynolds hace una brillante aparición para conectar con la cinta original, por lo que no es descabellado pensar que Adam Sandler podría estar en este nuevo proyecto.