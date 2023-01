"¡Se les fue!": Policías olvidan a un detenido en una camioneta, en plena lluvia

Cargando...

México

Son más bien pocas las personas en México que aplauden el trabajo de los policías, razón por la que no resulta nada raro que se haya hecho viral el caso de unos elementos de seguridad que, en plena lluvia, dejaron a un detenido en la camioneta dejando que se mojara todo.

Lo cierto es que los uniformados mexicanos tienen muy mala fama, de ahí que haya llamado la atención el que, al parecer, a unos elementos de seguridad se les olvidara un hombre que habían detenido y lo dejaran que se mojara durante un aguacero.

Fue mediante la red social Twitter donde un internauta posteó un video para exponer el "pequeño" descuido que tuvieron, elementos policíacos tras haber detenido a un criminal y, tras ello, comenzar a llover.

De acuerdo a lo referido por el cibernauta el hecho tuvo lugar en el municipio de Tijuana, en el estado fronterizo de Baja California, donde los policías municipales habrían olvidado que tenían a un detenido en la parte trasera de la camioneta aun y cuando estaba lloviendo.

En las imágenes posteada en la plataforma virtual se puede ver a un hombre en la caja de una patrulla municipal mojado por la lluvia que estaba cayendo en esos momentos y sin poder meterse en ningún lugar.

Cargando...

Como era de esperarse, el video posteado en Twitter no tardó mucho para hacerse viral entre los internautas, logrando juntar miles de visualizaciones, así como decenas de reacciones. Los comentarios indican que si el hombre es culpable de un delito, no está nada mal que se dé una mojada con el agua de lluvia, enfatizando que los delincuentes no se tientan el corazón para hacer el mal a otros.