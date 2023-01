"¡Odio la justicia mexicana!": Madre denuncia que adolescente abusó a su hijo y sólo tendrá apoyo psicológico

México

Ivonne denunció que su hijo de tan sólo tres años fue abusado sexualmente por un adolescente de 13 años en un salón de fiestas el municipio de Escobedo, en Nuevo León. En un video publicado en Instagram, cuya cuenta ‘mommyletsplay.mx’ acumula más de 77 mil seguidores.

La agresión ocurrió el 18 de noviembre de 2022, cuando acudió con sus dos hijos, uno de cinco y otro de tres años, a una fiesta infantil de un compañero del colegio. Se trata del salón de fiestas ‘Kiddos’, ubicado en avenida Benito Juárez 301. Explicó que en todo momento estuvo los pequeños; sin embargo, bastó un momento en el que se fue a sentar, y los dejó jugando, para que la agresión ocurriera.

Contó que el mayor de sus hijos se acercó a ella y por unos minutos perdió de vista al menor. De inmediato fue a buscarlo a las cabinas temáticas con las que cuenta el salón de fiestas y ahí lo encontró actuando de forma “extraña”.

“Tienes como esa corazonada, ese instinto de mamá que nunca se equivoca” , contó. Ivonne se acercó a su hijo, a quien describió con la mirada perdida, fue entonces cuando el pequeño le dijo: “Mamá, el muchacho me metió el pene a la boca” .

Con lágrimas en los ojos, explicó que al interior de la cabina había un adolescente de 13 años que trabajaba en el salón de fiestas. Por la impresión, lo único que pudo hacer fue tomar a sus dos hijos y acudir con la mamá del festejado a explicarle lo que había pasado.

“Yo me nublé, me bloqueé, entré en shock, se los juro solamente escuchaba nada a mi alrededor, mi vista nublada, no coordinaba, solamente traté de agarrar a mis hijos”, relata.