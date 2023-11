Tobey Maguire y Hugh Jackman serían los protagonistas de "Avengers: Secret Wars"

Cargando...

Desde que se anunció "Avengers: Secret Wars", y de acuerdo con lo marcado en varias producciones anteriores de Marvel Studios, está claro que el próximo gran evento de la compañía tendrá una reunión de múltiples elementos del multiverso. Películas como "Spider-Man: No Way Home", "Doctor Strange in the Multiverse of Darkness" y la próxima "Deadpool 3" solo han dado aún más fuerza a esa teoría.

En ese escenario, un nuevo reporte indica que Tobey Maguire, el primer Spider-Man del cine, y Hugh Jackman, el mismísimo Wolverine que ya se prepara para unirse al MCU, serán protagonistas de "Avengers: Secret Wars". La información fue apuntada por el insider @MyTimeToShineH, quien habitualmente da a conocer reportes sobre Marvel Studios.

Esto teniendo en cuenta que Maguire ya regresó en "Spider-Man: No Way Home", mientras que Jackman hará lo propio en "Deadpool 3".

Un reporte reciente indicó que Deadpool 3 será una historia relacionada con la TVA, la organización al centro de la serie Loki, la cual creará su propio ejército del multiverso para enfrentarse a los Kangs. En ese contexto, el Wolverine de Jackman se uniría de forma reticente a la pelea, informa La Tercera.

“Para ser claros, ‘Deadpool 3′ sigue siendo en gran medida una película de Deadpool. Sus travesuras con la máquina del tiempo de Cable llamaron la atención de la TVA y se convirtió en su prisionero. Cuando Deadpool se entera del plan de TVA para un ejército multiversal, le da la motivación para escapar e intentar convencer a Wolverine de Hugh Jackman para que lo acompañe”, explicó el insider @CanWeGetSomeToast.

Avengers: Secret Wars llegará a los cines en mayo de 2027, por lo que los planes obviamente podrían cambiar en el camino. Especialmente con la revisión que está haciendo Marvel Studios a raíz de sus recientes malos resultados.