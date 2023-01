[VIDEO] Shakira ‘acabaste con tu ex, con su ex y el de todas’, le dicen a la cantante en un video viral

El video dedicado a Shakira, en respuesta a su nuevo tema musical, generó miles de comentarios, ya que muchos de los internautas afirman, que es exacto para la artista, y para muchas mujeres se habrían sentido identificadas con la letra de la canción.

Algunas mujeres habrían sido engañadas por sus parejas, y el éxito musical se convierte en un himno para ellos, sería como un desquite para todas quienes pasaron por su situación.

A continuación, el mensaje para Shakira, viralizado en redes sociales.

“Este es un mensaje para Shakira o debería llamarte la loba asesina, mamacita no perdonas, en una sola canción enterraste a tu ex, a su ex y al de todas, hasta tu pobre suegra salió raspada. Eso les pasa por patearle la reja a una loba enjaulada”

“Yo sé que a veces te cansas en sanar, de perdonar y de todo eso, a veces solo tienes ganas de traumatizarlos de regreso y no importa si fue con una colombiana, con una francesa o con una española, es como si la basura se haya sacado sola”

“Mira cucaracho tú crees que yo te iba a aguantar tus fiestecitas y tus engaños, dile yo, la mujer que escribió antología a los 17 años, y el día de hoy creo que a todos nos queda claro Shakira, que no tomas agua de Chía, pero qué más podemos decirte mamacita, fuiste mucha dinamita para una mecha tan cortita”

“No te arrepientas de haber sido correcta, aunque haya sido con la persona incorrecta, no estabas pidiendo demasiado, se lo estabas pidiendo al hombre equivocado y a él yo lo veo despreocupado, cero responsabilidades afectiva el desgraciado”

“Shakira te dejo esta frase y con esto me voy despidiendo todo lo malo lo vivo, aprendo y me desprendo, a un buen amor se lo guarda 28 días de luto, pero a un mal amor Shakira, luto no me lo guardas ni un minuto”

“Ni modo mamacita a facturar cada lágrima, cada mentira, cada desvelada, dile cucaracho la facturación no viene clara, viene cara y se pueden burlar de ti, subiendo fotos en calzones, tu déjalos mamacita, hay gente que pudiendo tener caviar, se conforma con frijoles”

“Mamacita no te queda más que desearle que le vaya bien y que tenga buena suerte, no vaya ser que regrese. Shakira querida no te queda más que seguir adelante, y si alguien se quedó en tu pasado, es que tu futuro le quedaba grande”, concluye el mensaje dedicado a la artista colombiana.