Alianza histórica: ENTEL transmitirá el Mundial de la FIFA 2026 para toda Bolivia

El fútbol paraliza al mundo en 2026 y Bolivia no será la excepción. ENTEL S.A., la empresa líder en telecomunicaciones del país, confirmó oficialmente que aseguró los derechos de retransmisión de la Copa Mundial de la FIFA 2026, garantizando que millones de bolivianos puedan disfrutar del evento deportivo más esperado del año en tiempo real y con la más alta tecnología.

Fútbol en la palma de la mano

Una de las grandes novedades de este anuncio es la apuesta por la movilidad. Los aficionados no solo dependerán de un televisor; podrán seguir cada gol y cada jugada desde cualquier lugar del territorio nacional a través de la aplicación Entel TV Smart. Esta herramienta busca facilitar un acceso inclusivo y moderno, permitiendo que la emoción del mundial acompañe a los usuarios en sus dispositivos móviles.

"Nos sentimos muy felices porque es un paso trascendental. Entel TV se posiciona una vez más como líder en la oferta del mercado. Vamos a disfrutar el mundial con alta definición y un servicio de soporte integral", destacó Saúl Paniagua, Gerente Regional de ENTEL Santa Cruz.

El sueño del Repechaje y la alianza con Red Uno

El anuncio cobra un matiz especial para la hinchada local, ya que se espera el repechaje, instancia donde la Selección Boliviana busca su boleto definitivo al torneo.

Este despliegue es posible gracias a una alianza estratégica con la cadena televisiva Red Uno. Joaquín Pereyra, Gerente General de Red Uno, subrayó la importancia de este acuerdo: "Reconocemos el esfuerzo de ENTEL por apoyar el deporte y el fútbol boliviano. Tenemos la expectativa e incluso una ilusión especial de estar con la selección en el repechaje y, Dios mediante, también en este mundial".

Un año dedicado al deporte

Por su parte, el Gerente General de ENTEL S.A., Jorge Francisco del Solar, reafirmó el compromiso de la estatal con sus usuarios, destacando que la oferta futbolística no se limitará únicamente a la cita máxima:

"Este es el año del fútbol. El Mundial es el evento más importante, pero también tenemos la liga local. Todos nuestros clientes actuales podrán aprovechar esto, e invitamos a los que aún no lo son a que se unan, porque con ENTEL van a poder tener todo el fútbol de todo el año", afirmó Del Solar.

Con este movimiento, ENTEL busca democratizar el acceso al fútbol de élite, permitiendo que tanto en las áreas urbanas como en las zonas más alejadas del país se viva la pasión mundialista con tecnología de vanguardia y en alta definición.

Mira la programación en Red Uno Play