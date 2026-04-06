Always Ready se corona campeón Sub-19 tras vencer a Bolívar en penales

Always Ready se consagró campeón de la División Profesional Sub-19 en el Complejo Deportivo Sporting Santa Cruz, luego de superar a Bolívar por 4-3 en la tanda de penales, tras igualar en un vibrante encuentro.

El conjunto alteño tomó la ventaja a los 37 minutos gracias a una gran definición de Alexander Céspedes Vaca, quien sorprendió con un potente remate. Bolívar reaccionó en el complemento y encontró la igualdad a los 68’, cuando Daniel Alberto Molina aprovechó un rebote tras un tiro de esquina y definió con precisión para el 1-1.

El partido también tuvo momentos de tensión, con expulsiones en ambos equipos antes del final del tiempo reglamentario, lo que elevó la intensidad del cierre. Pese a los intentos de ambos lados, el marcador no se movió y la definición se trasladó a los penales.

Desde los doce pasos, Always Ready mostró mayor eficacia y terminó quedándose con el título juvenil. Tras el partido, el entrenador Víctor Hugo Mamani destacó el esfuerzo de sus dirigidos durante todo el torneo, resaltando la entrega del plantel en cada compromiso.

En filas de Bolívar, el técnico Ronald Arana valoró el desempeño de sus jugadores y señaló que la definición por penales suele ser impredecible, aunque destacó el compromiso mostrado por su equipo a lo largo de la competencia.

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