Cámara capta el momento cuando compañeros de Messi se van a los golpes con el rival

La final de la Leagues Cup concluyó con un triunfo claro de Seattle, que superó por 3-0 a Inter Miami. Sin embargo, el desenlace no estuvo marcado únicamente por lo deportivo, sino por una gresca que estalló al sonar el pitazo final.

El cruce comenzó entre Luis Suárez y Obed Vargas, pero en cuestión de segundos se sumaron más jugadores, con empujones, manotazos y hasta golpes de puño. Algunos integrantes de ambos equipos terminaron en el suelo, mientras el clima se caldeaba. Incluso un miembro del cuerpo técnico de Seattle se vio envuelto en la confrontación.

En medio del caos, Messi apareció para intentar calmar los ánimos. El capitán del equipo de Florida dialogó directamente con Vargas e intentó frenar los excesos. Más tarde, pese a la derrota, encabezó con serenidad la ceremonia de premiación y recibió el reconocimiento del entrenador rival.

El episodio empañó una final en la que Seattle fue superior y levantó el trofeo con justicia. Para Inter Miami, la caída significó dejar escapar la posibilidad de sumar un nuevo título desde la llegada de Messi, quien ahora centrará su atención en los compromisos con la selección argentina en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

