Dani Carvajal, capitán del Real Madrid, deja a Xabi Alonso sin laterales derechos tras caer lesionado en el derbi ante el Atlético de Madrid, al sufrir una rotura muscular en el sóleo de la pierna derecha, mientras que las pruebas realizadas a Eder Militao desvelaron que no sufre lesión ósea y su dolencia queda en una fuerte contusión de tobillo.



Tras la lesión muscular de Trent Alexander-Arnold, el Real Madrid sufre la de Dani Carvajal, que deja a Xabi sin sus dos laterales derechos durante el próximo mes de competición. Carvajal, que sufrió un fuerte pisotón en el derbi de Nico González, se sometió a pruebas a primera hora del domingo que confirmaron las malas sensaciones con las que llegó a la ciudad deportiva de Valdebebas.



"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Dani Carvajal por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el sóleo de la pierna derecha. Pendiente de evolución", apunta el parte médico publicado por el Real Madrid.



El capitán madridista estará entre cuatro y cinco semanas de baja, según apuntan a EFE fuentes del club blanco, que transmiten un mensaje de tranquilidad respecto al brasileño Militao, que tuvo que ser sustituido al descanso en el Metropolitano.



Causa baja para el partido de la Liga de Campeones ante el Kairat Almaty por una fuerte contusión, pero la prueba radiológica a la que se ha sometido confirma que no sufre lesión ósea.



Militao, que fue golpeado en un disparo de Alexander Sorloth que cortó evitando una ocasión de gol nada más empezar el derbi, aún mantiene un dolor fuerte que le impide entrenar y tiene movilidad limitada. Estará tres días con tratamiento y el cuerpo médico madridista espera que pueda estar en condiciones de jugar el próximo sábado ante el Villarreal en LaLiga.

