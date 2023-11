Concluyó la fecha 31 y el Tigre prolongó la conquista del título

Cargando...

Bolivia.

Al cierre de la fecha 31, The Strongest era el señalado para campeonar por la cantidad de puntos que tiene; sin embargo, no pudo ser por la victoria de Always Ready sobre Royal Pari.



El fútbol boliviano deberá esperar por su campeón, el tigre se perfila muy de cerca, depende de sí mismo para lograrlo, pero a medida que pasan los partidos, se le empiezan a acortar las posibilidades, de momento le saca 7 puntos de diferencia a Always Ready su actual perseguidor a falta de 3 fechas para que termine el torneo todos contra Todos.

Si hoy ganaban a los pandinos y Royal Pari vencía al conjunto millonario, el título era para The Strongest, pero los resultados no jugaron a su favor, igualaron 2-2 con Vaca Díez en Pando y Always Ready goleó 3-0 al cuadro millonario en El Alto, y por si fuera poco, el siguiente partido ambos se enfrentarán en El Alto, por lo que ese cotejo es considerado como una final adelantada.

De momento The Strongest lidera la tabla con 60 puntos y Always Ready tiene 53 unidades es su férreo perseguidor.