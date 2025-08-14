Este miércoles Bolívar se enfrentó al cuadro peruano de Cienciano, en el estadio Hernando Siles de La Paz, en una jornada llena de emoción por la Copa Sudamericana.

En el marco del encuentro Bolívar fue superior que el cuadro peruano y terminó llevándose la victoria por 2 – 0.

Con goles de Martin Cauteruccio en el primer tiempo y Damián Batallini en el segundo tiempo, el equipo Celeste concretó su triunfo. Hubo gran cantidad de acercamientos para poder definir y sumar más goles, pero el marcador se quedó con 2 tantos a favor de Bolívar.

Con este resultado siendo local Bolívar se impone en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Cauteruccio marcó el primer gol con la asistencia de “pato” Rodríguez, quien tuvo que salir de la cancha debido a una lesión.

El encuentro se dio en un partido colmado de espectadores, cientos de aficionados de Cienciano del Perú, llegaron a La Paz, para el encuentro. El Club contó con el apoyo de su hinchada.

