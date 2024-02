Cristiano reprendió a su hijo delante de todo un estadio, por un gesto irrespetuoso

Cargando...

Arabia Saudita.

"Corrige a tu hijo cuando todavía estés a tiempo", reza un pasaje bíblico, y al parecer Cristiano Ronaldo va por ese camino, porque no dejó pasar por alto que su hijo no lo saludara en pleno homenaje a la categoría inferior de Al Nassr en Arabia Saudita, el adolescente se salió de la fila y no saludó a nadie, por lo que el futbolista luso lo reprendió con un par de palabra y gesto de enfurecimiento.



Cristiano Ronaldo y su hijo mayor protagonizaron un tenso momento en la previa del partido en el que el Al Nassr recibió al Al-Fateh en la Liga Profesional Saudí. El máximo goleador del año 2023 llamó la atención del futbolista de la sub 13, luego de que este último no lo saludara durante un homenaje realizado por el club árabe.

Fue este sábado que el Al Nassr reconoció a la sub 13 por haber conseguido el título de su categoría en la liga de Arabia. Tanto Cristiano Jr. como sus compañeros desfilaron mientras los jugadores del primer equipo aplaudían. Uno a uno los elementos de la juvenil se acercaron a dar la mano a las estrellas profesionales; sin embargo llamó la atención el caso del pequeño CR7.

‘Cristianinho’ desfiló en segunda fila, sin saludar ¡ni a su propio padre! La reacción de Cristiano fue imperdible: mirada incrédula y regaño, mismo que fue ignorado por el adolescente. Segundos después de lo ocurrido el cinco veces mundialista giró a buscar con la mirada a su descendiente, aunque no encontró respuesta.

Al Nassr venció 2-1 al Al-Fateh con gol de Cristiano Ronaldo incluido. De esta forma continúa en la pelea por el título, a siete puntos del líder, Al Hilal.