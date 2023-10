Cargando...

Bolivia.

Han pasado 2 días desde que la selección boliviana firmó ser la peor de Conmebol, luego de la derrota contra Paraguay por la mínima diferencia en Asunción, la cuarta en cuatros partidos. Este hecho ocasionó un gran malestar en los hinchas y en las diferentes estructuras de la sociedad de nuestro país, que aún piden explicación por el vergonzoso presente de La Verde, y con mucha razón. La FBF de fútbol no se ha manifestado, dejando que sea el propio Gustavo Costas el que afirme que recibió todo el respaldo para seguir en el cargo.

Sin solución y sin rumbo. Bolivia ya convocó a todo los futbolistas posibles para tener un buen resultado en las eliminatorias, todo ha sido lo mismo, derrotas. Salvo el tener que llamar a los extranjeros nacionalizados del fútbol local y a Leonardo Vaca de Zalgiris de Lituania. Aunque analistas deportivos dan cuenta que el problema es mucho más profundo, un cambio de estructura y trabajo serios en las divisiones menores. Muchos periodistas han muerto pidiendo que haya un torneo serio de categoría infante. Nunca fueron escuchados por los dirigentes del fútbol nacional, que ahora guardan silencio, como esperando a que todo se calme para proseguir con su cotidiano vivir. Lo único diferente es que ahora el hincha pide con más fuerza respuesta por el presente de La Verde.

El responsable visible del desastre, es Gustavo Costas, director técnico de la selección boliviana, quien ha sido cuestionado por sus decisiones a la hora de mandar a los hombres dentro de la cancha. Los medios de comunicación no callaron la no inclusión de Miguel Ángel Terceros y Jaume Cuellar, en los dos partidos por eliminatorias, dos futbolistas que están en un torneo competitivo, el primero en el Sub - 20 del Santos y el segundo en el Barcelona B de España.

Por otro lado, también los diferentes comunicadores del país han cuestionado al estratega argentino, los cambios realizados en la fecha doble de eliminatoria, algunos tardíos y otros sin sentido.

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) conocedora de tener la solución en sus manos no se pronuncia. Trabajo en los menores, competencia seria, torneo televisado de infantes, son algunos aspectos que diferentes periodistas de nuestro medio han pedido a gritos que de una vez por todas comience, pero el ente del fútbol nacional guarda silencio. A todo esto, por ahora, somos mucho más que peores en fútbol, y lo vamos a seguir haciendo si no se trabaja de una vez por todas.