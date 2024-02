Santa Cruz.

La leyenda del fútbol boliviano, goleador del mundo, Víctor Hugo Tucho Antelo, es recordado por sus jugadas sus goles y en partidos importantes como el anotado a Boca cuando jugaba en Blooming, pero en una parte de su carrera en relación con la selección boliviana no era convocado pese a ser el máximo anotador en ese momento.

En una entrevista que brindó al programa Tiki Taka Show que se emite por Radio Actualidad, el goleador boliviano contó las deficiencias que atravesaba la selección boliviana justo cuando él estaba en su mejor momento, explicó que no fue convocado pese a ser el artillero de la época.

"Salí 8 veces goleador no me llamaban y lo llamaban a mi suplente, cuando estaba en Blooming lo llamaban a mi suplente".

Para Antelo la determinación de los dirigentes en aquella época el de no convocarlo, era cuestión de maldad.

Sin embargo, el goleador del mundo, tiene sus hipótesis sobre porque no era convocado en aquel entonces, y cree que fue porque era fundador del sindicato de futbolistas.

"Yo fui el fundador de la agremiación de jugadores, yo estuve cuando hubo el paro de 1993, ellos me marcaron, porqué cómo puede ser que no lo invites al goleador. Cuando fue la Copa América del 97 aquí en Santa Cruz yo salí goleador con Blooming y no me convocaron".