Dubai.

Los premios Globe Soccer Awards tienen a sus ganadores en la rama masculina de fútbol, ellos son, Erling Haaland de Noruega futbolista que milita en Manchester City y Cristiano Ronaldo de Portugal que juega para Al Nassr de Arabia Saudita, hay que aclarar que Haaland fue el mejor futbolista y Ronaldo el goleador del 2023.

Hace días hubo repercusiones tras la finalización de los premios The Best que se entregó en Londres Inglaterra y que dio como ganador al argentino Lionel Messi, varios internautas e incluso periodistas entendidos en el área que cuestionaron la decisión de la organización. En la mencionada gala no estuvieron presente ninguno de los nominados como Messi, Mbappé y Haaland. Este último es justamente el ganador del Globe Soccer Awardrs que se realizó en Dubai, Emiratos Árabes Unidos.

Haaland, con sus goles, llevó a su club a ser el mejor del 2023, equipo que se llevó la mayoría de los premios.



“Quiero mostrar con mi carrera que uno puede llevar lejos. Se trata de trabajar duro y tener a la gente ideal a tu lado”, dijo el goleador.

Los aficionados eligieron al mejor jugador y la elección fue para el portugués Cristiano Ronaldo.

El premio al mejor jugador emergente fue para Jude Bellingham, del Real Madrid, quien se ha convertido en figura del club español.

Y el galardón para la mejor jugadora del mundo fue la española Aitana Bonmatí, quien esta semana también recibió el The Best. A este premio estuvo nominada la colombiana Linda Caicedo.

Pocas veces el mundo del fútbol premia al mejor director deportivo y esta vez el ganador fue Cristiano Giuntoli, de Juventus.



Ederson, el golero del Manchester City y de la selección de Brasil, fue el arquero más destacado del 2023.