"Messi debió sentir vergüenza ganar el The Best", afirma periodista argentino

Las repercusiones post premios The Best no se dejan esperar, el ganador fue Lionel Messi, por encima del mejor momento de Haaland, diferentes entendidos en la rama futbolística como Martín Liberman dan su punto de vista sobre la decisión de la FIFA.

Para el periodista argentino lo que se vio ayer en Londres fue un día negro, debido a que el ganador debió ser Erling Haaland por los números que este tiene actualmente, y que el premio ya perdió credibilidad.

"Messi no fue el mejor futbolista del 2023, esto lo único que hace es quitarle prestigio al premio que entrega la FIFA, porque Messi seguramente es de los mejores de la historia y esto no tiene discusión, todos sabemos que el mejor futbolista del 2023 fue Erling Haaland", dijo el comunicador en un video que subió a su cuenta de redes sociales.

"Es un premio que a partir de hoy carece de seriedad, hoy se tiñó de negro. Messi no se lo esperaba", afirma el periodista.

Fiel a su estilo, punzante, Liberman continuó expresando que el rosarino no se lo esperaba el premio al punto de que nadie lo buscó, "seguramente ese premio fue por toda su carrera como futbolista, porque el 2023, fue flojo", disparó.