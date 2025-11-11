Un incidente grave e inaudito sacudió el fútbol argentino durante el encuentro entre Gimnasia y Esgrima y Vélez Sarsfield, por la penúltima fecha del Torneo Clausura. El árbitro principal, Yael Falcón Pérez, fue golpeado por un martillo lanzado desde la tribuna local.

El suceso ocurrió en el minuto 34 del primer tiempo, en el estadio Juan Carmelo Zerillo. Un martillo de seguridad, similar a los utilizados en buses para emergencias, fue arrojado desde la tribuna de Gimnasia, rebotó en el césped e impactó a Falcón Pérez en el mentón, según informa el portal Cooperativa.cl.

Tras ser agredido, el árbitro detuvo el juego momentáneamente para ser asistido. A pesar de la gravedad del incidente, Falcón Pérez tomó la decisión de no suspender el compromiso. El partido se reanudó y finalizó con una victoria de Gimnasia por 2-0.

Detenido gracias a las cámaras

Inmediatamente después del encuentro, las autoridades actuaron para identificar al responsable. La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APREVIDE) y la Policía de la Provincia de Buenos Aires lograron identificar y detener al agresor gracias al sistema de cámaras de seguridad del club.

El hincha detenido, identificado como Franco S. y con domicilio en La Plata, no solo fue aprehendido por lanzar el martillo, sino que también se descubrió que portaba una bengala. El individuo enfrentará cargos por su acción, un hecho que pone nuevamente en foco la seguridad en los estadios argentinos.

Mira la programación en Red Uno Play