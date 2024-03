Santa Cruz, Bolivia

A poco de concluir el trámite de repatriación del cuerpo de Guillermo Denis Beltrán, un futbolista de nacionalidad colombiana que jugaba para el Real Santa Cruz, su madre, brindó una declaración a la prensa, agradeciendo por el apoyo brindado y recordando como era su hijo.

Contó que Guillermo buscaba representar a su país en la selección nacional, de lo contrario nacionalizarse en Bolivia y aspirar a la Verde.

"De un momento a otro se encamino por el futbol y desde muy pequeño decía que iba a ser mejor que el Tino (un exjugador de la selección colombiana). Me llevo la satisfacción de que ese sueño se cumplió, dándolo a conocer, no como él quería, porque él quería ser de la selección de Colombia, no se le dio, pero brilló en un país fuera de su territorio, es más, él quería, sino daba la selección de Colombia, quería venir a nacionalizarse aquí para jugar con la selección de Bolivia”, agregó Alcira Beltrán.