¿Marset manchó la pelota?

Santa Cruz.

"La pelota no se mancha" fue una de las frases utilizadas por Diego Armando Maradona cuando fue expulsado del Mundial de Estados Unidos de 1994 por su caso de dopping, en realidad a lo que se refería el pelusa era a la pureza del fútbol, de los jugadores, de los hinchas y el deporte. Bajo esa misma lógica el fútbol en Bolívia más propiamente en la Primera A de la ACF atraviesa una de las mayores crisis después de 40 años, por actos ílicitos realacionados con sustancias controladas, el periodista deportivo Fernando Nürnberg Zambrana dialogó con Red Uno de Bolivia y expesó su criterio respecto al bochornoso tema que se vive.

En la Asociación Cruceña de fútbol militó la persona más buscada ahora en el mundo en temas relacionados con el tráfico de sustancias controladas, Sebastián Marset Cabrera, jugó en El Torno FC y las autoridades competentes en Bolivia aún no han dado con su paradero, sin embargo detuvieron y enviaron a Palmasola al ex futbolista Gualberto Mojica ex director ténico del conjunto del Torno, y Christian Latorre ex futbolista. En este sentido el reconocido periodista deportivo Fernando Nürnberg Zambrana con décadas de trayectoria opinó que la pelota sí se manchó.

"A mí más me entristece que gente que esté en el fútbol se vea afectada, no sabemos si involucrada porque hay un padrino con antescedentes muy claros por lo que se ha podido evidenciar que ha manchado la pelota y ojalá que no manche a la vida y a la trayectoria de estos futbolistas " expresó el comunicador.

"Todos conocen a los que están ahí en el caso de Latorre concretamente ha sido capitán y referente de Blooming y muy querido por la gente de Blooming. El cabezón Mojica que también tiene una trayectoria importante y también estaba de entrenador de este club, yo no creo que estén en esas cosas extrañas y fundamentalmente las cosas más duras de las que se les puede acusar", continuó el periodista deportivo.

"Esto es una abofetada muy dura en el fútbol, pero en el mismo tiempo llega en un buen momento para que pueda ser un cartel de advertencia para quienes quieran meterse en esto, la justicia verdaderamente tarda pero llega dicen, no esta justicia que últimamente está siendo cuestionada", concluyó.

El caso actualmente ha sacudido al fútbol boliviano, y la ACF ha decidido suspender de categoría al club Leones de El Torno FC durante todo este 2023.