Milei sobre las elecciones en Boca: "Sabía que Riquelme y sus vándalos me criticarían"

Argentina.

El presidente de la República de Argentina, se refirió a los abucheos que recibió cuando fue a votar en los comicios del Xeneize, en los que Román se impuso a la fórmula de Ibarra y Macri. "No tenía por qué dejarme intimidar por un conjunto de inadaptados", dijo.

Javier Milei, mandatario argentino, rompió el silencio sobre los insultos y abucheos que recibió en las carpas de la Bombonera cuando fue a votar en las elecciones en Boca, en las que Juan Román Riquelme se impuso a la fórmula encabezada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri.

"Yo sabía que me iban a insultar. Obviamente, sabía que el señor Riquelme y sus vándalos me iban a insultar, pero no tenía por qué dejarme intimidar por un conjunto de inadaptados", lanzó, sin filtro, en una entrevista en La noche de Mirtha Legrand.