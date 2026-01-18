TEMAS DE HOY:
Deportes

Panamá definió su onceno titular para enfrentar a Bolivia en Tarija

El seleccionado centroamericano ya tiene confirmado a los once jugadores que iniciarán el amistoso de esta tarde en el estadio IV Centenario. 

Martin Suarez Vargas

18/01/2026 16:42

Seleccionado de Panamá, en su última practica antes de enfrentar a Bolivia. Foto: Redes sociales.
Tarija, Bolivia.

El director técnico de Panamá, Thomas Christiansen, definió el equipo titular con el que su selección rivalizará ante Bolivia hoy desde las 17:00 en el estadio IV Centenario de Tarija, en un partido amistoso internacional.

Onceno titular de Panamá para enfrentar a Bolivia. Foto: Redes sociales.

Cabe recordar que cerca del 90 por ciento de los jugadores convocados por Panamá militan en la liga local, ya que los futbolistas que actúan en el exterior no fueron llamados debido a que el encuentro se disputa fuera de fecha FIFA. Aun así, el combinado centroamericano presentará un planteamiento con vocación ofensiva para medirse ante la Verde.

Panamá afronta este compromiso como parte de su preparación, apostando por un equipo equilibrado pero con énfasis en el ataque, en busca de evaluar alternativas y consolidar a varios jugadores que buscan ganarse un lugar en futuras convocatorias.

