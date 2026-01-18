TEMAS DE HOY:
Deportes

Definida la terna arbitral para el amistoso Bolivia vs Panamá

La comisión arbitral dio a conocer a los jueces que impartirán justicia en el duelo internacional que se disputará en Tarija. 

Martin Suarez Vargas

18/01/2026 16:20

Bruno Arleu de Araujo árbitro que dirigirá el partido hoy, entre Bolivia y Panamá. Foto: Redes sociales.

A minutos de que se inicie el partido amistoso entre las selecciones de Bolivia y Panamá en territorio tarijeño, se confirmó la terna arbitral designada para dirigir el compromiso en el estadio IV Centenario.

El árbitro principal será Bruno Arleu, de Brasil, quien estará acompañado por sus compatriotas Luanderson Lima como primer árbitro asistente y Hugo Humazu como segundo árbitro asistente. El cuarto árbitro será Yordi Alemán, de Bolivia.

En tanto, el asesor arbitral designado para este encuentro será Cosme Serrano, también de Bolivia, quien cumplirá funciones de supervisión durante el desarrollo del partido.

Terna arbitral para el partido de hoy entre Bolivia y Panamá. Foto: Redes sociales.

El amistoso entre Bolivia y Panamá está a punto de comenzar en el estadio IV Centenario de Tarija, en un duelo preparatorio de cara a los próximos desafíos internacionales de ambas selecciones.

