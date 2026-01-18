TEMAS DE HOY:
Deportes

¡Pasión por La Verde! Tarija vivió una fiesta en la práctica abierta de la Selección ante Panamá

Desde niños hasta adultos, la hinchada boliviana colmó el estadio IV Centenario para alentar al equipo. El optimismo reina en las gradas con deseos de victoria y un apoyo incondicional.

Red Uno de Bolivia

18/01/2026 13:30

Foto: Red Uno
Tarija

El Estadio IV Centenario de Tarija se transformó en un escenario de pura emoción. El entrenamiento rutinario se convirtió en un encuentro cercano entre los ídolos de la Selección Boliviana y su gente.

Niños, jóvenes y adultos se dieron cita para presenciar la práctica a puertas abiertas, demostrando que el lazo fuerte entre La Verde y su afición está más vivo que nunca antes de enfrentar a su par de Panamá.

  • El ambiente festivo estuvo marcado por el entusiasmo de los seguidores, quienes no dudaron en expresar sus sentimientos ante los micrófonos.

  • “Estamos muy emocionados, vinimos a ver cómo está nuestro equipo, y le decimos '¡Vamos Bolivia!', esta noche vamos a ganar”.

  • “Estamos desde la mañana apoyando a Bolivia para que gane. ¡2-0 ganamos ante Panamá!”.

  • El compromiso con el equipo no conoce de distancias, como lo demostró un aficionado que hizo un largo viaje: “Yo llegué desde Cochabamba a ver a nuestro equipo”, relató con satisfacción.

  • El sentimiento generalizado de la tribuna fue resumido por un hincha emocionado: “Como todo boliviano, estoy apoyando con el corazón para que nuestra selección gane”.

Este respaldo masivo llega en un momento clave para el grupo dirigido por el cuerpo técnico nacional liderado por Óscar Villegas, que busca fortalecer la identidad del equipo en nuevas sedes.

Ver las gradas del IV Centenario con banderas y escuchar los gritos de aliento constantes sirve como un motor extra para los jugadores que saltarán al césped esta tarde.

 

 

