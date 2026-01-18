Bolivia y Panamá se miden en Tarija: Conozca el historial y los detalles del esperado amistoso

Este domingo, la ciudad de Tarija se viste de gala para recibir un choque internacional de alto voltaje. La selección de Panamá arribó el viernes por la noche tras cerrar su preparación en Santa Cruz de la Sierra, lista para medir fuerzas contra una Bolivia que busca hacerse fuerte en casa.

El encuentro no es solo un amistoso, sino una oportunidad para que ambos técnicos ajusten piezas de cara a sus próximos retos mundiales.

A lo largo de los años, Bolivia y Panamá se han visto las caras en 7 oportunidades, dejando un saldo que sorprende a muchos. Aunque los primeros encuentros fueron favorables para los bolivianos (2003 y 2008), la tendencia cambió drásticamente a favor de los panameños, quienes han logrado 5 victorias frente a solo 2 de Bolivia.

Entre los duelos más recordados están las recientes victorias canaleras en la Copa América de 2016 y 2024.

Historial de Partidos

Las selecciones de Panamá y Bolivia se han enfrentado en 7 ocasiones con ventaja para Panamá con 5 victorias y 2 derrotas.

31 de agosto 2003: Bolivia 3-0 Panamá – Amistoso – La Paz

20 de agosto 2008: Bolivia 1-0 Panamá – Amistoso – La Paz

25 de marzo 2011: Panamá 2-0 Bolivia – Amistoso – Ciudad de Panamá

10 de agosto 2011: Bolivia 1-3 Panamá – Amistoso – Santa Cruz

6 de junio 2016: Panamá 2-1 Bolivia – Copa América – Orlando

27 de agosto 2023: Bolivia 1-2 Panamá – Amistoso – Cochabamba

1 de julio 2024: Panamá 3-1 Bolivia – Copa América – Orlando

Bajo el mando de Thomas Christiansen, el conjunto panameño llega con una mezcla de figuras consagradas y jugadores que buscan un cupo al Mundial, y completó sus entrenamientos en la sede del Club Bolívar antes de trasladarse al sur del país.

El escenario elegido es el Estadio IV Centenario, casa del club Real Tomayapo, situado a 1.854 metros sobre el nivel del mar. Es una ocasión histórica, ya que es apenas la segunda vez que la Selección de Bolivia disputa un partido en esta ciudad.

El encuentro se disputará a partir de las 17:00 hora boliviana.

